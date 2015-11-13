Росія купує у Туреччини вживані судна для морських перевезень до Сирії - українська розвідка

Про це повідомило Головне управління розвідки при Міноборони.

Таким чином російське командування намагається зменшити навантаження на десантні кораблі ВМФ РФ, які фактично вичерпали свій ресурс.

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"На теперішній час придбано вісім суден, два з них – "Вологда-50" та "Двиница-50" вже використовуються. Решта найближчим часом також буде залучена до морських перевезень", - йдеться у повідомленні.

Раніше українська розвідка повідомила про масове зараження вірусним гепатитом військових РФ у Сирії.

"Відзначається масове зараження військовослужбовців ЗС РФ у Сирії вірусним гепатитом. Інфіковані військовослужбовці в екстреному порядку доправляються повітряним шляхом до аеродрому Моздок", - наголошується у повідомленні.