Лауреатом "Букера" став 33-річний дебютант (фото)
У членів журі не було розбіжностей
Роман "Білий тигр" індійця Аравінда Адіги, який розповідає про темний бік життя Індії, визнаний журі Букеровської премії кращим літературним твором 2008 року.
На церемонії вручення премії, що відбулася в ратуші лондонського Сіті, голова журі Майкл Портілло гаряче привітав 33-річного автора і запевнив його в тому, що у членів журі не було розбіжностей щодо вибору переможця "Букера" цього року.
"Цей твір у багатьох відношеннях є довершеним, - заявив Портілло. - В нім досить важко відшукати якісь конструктивні погрішності". Така оцінка тим більше значуща, що вона відноситься до дебютанта на літературному терені, оскільки "Білий тигр" - перший роман Адіги.
Твір розповідає про юного Балраме Халваї, сина рикші, котрий мріє залишити магазин чаю, в якому він працює, і перебратися у велике місто. Коли ж його мрія збувається, і він потрапляє в Делі з його красою і спокусами, Балрам постає перед вибором - залишитися хорошим сином чи досягти успіху в житті, хай і не зовсім чесним шляхом.
Читач, за словах Портілло, зберігає симпатію до цього героя навіть після того, як Балрама засмоктує болото корупції.
Що стосується самого Адіги, то він народився в Мадрасі, а потім переїхав в Мумбаї. Адіга з самого дитинства хотів стати письменником, і ось тепер його мрія дійсно здійснилася.
Адіга став другим наймолодшим лауреатом "Букера" після Бена Орки, що одержав цю премію в 1991 році у віці 32 років.