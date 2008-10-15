Тимошенко зустрічається з Соланою

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час свого робочого візиту до Брюсселя проводить зустріч з Верховним представником Європейського Союзу з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Хав’єром СОЛАНОЮ.

Як передає кореспондент УНІАН, після зустрічі Ю.ТИМОШЕКО візьме участь у саміті Європейської народної партії, в рамках якого плануються її зустрічі з прем`єр-міністрами Франції, Італії, Польщі і Люксембургу.