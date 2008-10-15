Тимошенко зустрічається з Соланою
12:54, 15 жовтня 2008Політика
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Далі - участь у саміті
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час свого робочого візиту до Брюсселя проводить зустріч з Верховним представником Європейського Союзу з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки Хав’єром СОЛАНОЮ.
Як передає кореспондент УНІАН, після зустрічі Ю.ТИМОШЕКО візьме участь у саміті Європейської народної партії, в рамках якого плануються її зустрічі з прем`єр-міністрами Франції, Італії, Польщі і Люксембургу.
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