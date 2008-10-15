Альфа нардепів не зачіпала - Наливайченко

В. о. голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заперечує участь у вчорашній сутичці в Центральній виборчій комісії співробітників спецпідрозділу «Альфа».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Наші люди участі в сутичці не брали», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, учора до СБУ звернувся голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ із проханням надати йому охорону. У зв’язку з цим співробітники СБУ прибули до ЦВК, але «як тільки необхідність в цьому відпала – це було ще до обіду – вони залишили приміщення ЦВК», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня народні депутати від БЮТ Олег ЛЯШКО і Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ заявили, що спецпідрозділ «Альфа» у повному озброєнні та люди з Управління державної охорони зранку заблокували приміщення ЦВК. За їхніми даними, бійці «Альфи» не дають можливості народним депутатам ні залишити приміщення ЦВК, ні зайти всередину.

У свою чергу, депутат-“бютівець” Андрій КОЖЕМ’ЯКІН стверджував, що бійці спецпідрозділу «Альфа» у приміщенні ЦВК завдали тілесних ушкоджень трьом народним депутатам.