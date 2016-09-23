Японія не визнає російські псевдовибори в окупованому Криму

Про це повідомляє прес-служба посольства Японії в Україні.

"Японія не визнає незаконною "анексію Криму Російською Федерацією в березні 2014 року, тому відповідно і легітимності і результатів виборів у Державну Думу Російської Федерації", які були проведені в Криму 18 вересня", - йдеться в заяві.

У посольстві підкреслили, що офіційний Токіо підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і не визнає спроби зміни статус-кво силовими методами.

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня відбулися вибори в Держдуму РФ, голосування проходило і на території тимчасово окупованого Криму. До Держдуми РФ пройшли чотири партії – "Єдина Росія" (54,42% голосів), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) і "Справедлива Росія" (6,17%).

Верховна Рада України не визнала легітимність виборів до Держдуми РФ сьомого скликання, визнавши їх проведення порушенням Конституції та законодавства України, та закликала ООН, іноземні парламенти і міжнародні організації не визнавати легітимність цих виборів.