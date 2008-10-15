Тимошенко дає дві поради Ющенку

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що дострокові парламентські вибори зараз провести неможливо.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на спільній прес-конференції з президентом Європейської народної партії Вільфредом МАРТЕНСОМ.

«По-перше, не закінчився річний термін з моменту проведення останніх парламентських виборів, а по-друге - немає фінансування», - сказала прем’єр.

Вона також зазначила, що хотіла б дати дві поради Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ: по-перше - не видавати другого указу про вибори, а по-друге - прийняти політичну позицію щодо відновлення демократичної коаліції в парламенті. Український прем’єр зазначила, що сьогодні під час саміту ЄНП вона почула від європейських лідерів, що є нелогічним підривати політичну стабільність, проводячи ще одні вибори, які, «по суті, нічого не міняють».

Прем`єр ще раз зазначила, що повернувшись до Києва, вона планує зібрати всіх лідерів парламентських фракцій, лідерів опозиції, а також Президента України для того, щоб врегулювати нинішню ситуацію цивілізованим шляхом.

«Щоб ми не втягували країну в чергове протистояння, яке пов’язане з виборами в ці складні часи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також висловила подяку європейським лідерам, які в період фінансової кризи, що охопила весь світ, знайшли час, бажання та можливість обговорити ситуацію в Україні.