Віталій Кличко про вибори, кнопкодавів, Луценка та багато "якщо"

Чемпіон світу з боксу за версією WBC і лідер фракції Блоку Кличка у Київраді Віталій КЛИЧКО ще не визначився щодо своєї можливої участі у позачергових виборах до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Я не збираюся прикрашати собою чийсь список і не бажаю ризикувати своєю репутацією”, - сказав В.КЛИЧКО, зазначивши, що “сьогодні дуже велика зацікавленість різних політичних сил побачити у своїх списках братів КЛИЧКІВ”.

Водночас він не висловив категоричного заперечення проти участі у виборчих перегонах, зауваживши, що таке рішення прийматиметься не особисто ним, а його командою.

“Якщо ми вирішимо йти на вибори, то щоб зробити у країні зміни на краще. Бути просто кнопкодавом я не хочу... Думаю, я зможу проявити себе на користь країни, яку люблю і громадянином якої є”, - підкреслив В.КЛИЧКО.

Він не назвав жодної політичної сили, яку розглядає як потенційного партнера, і спростував інформацію про нібито переговори з лідером "Народної самооборони", міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ.

В.КЛИЧКО висловив переконання, що сьогодні зарано говорити про вибори, оскільки саме їхнє проведення ще під питанням й існує дуже багато “якщо”.

Він також пообіцяв, що після позитивного рішення щодо участі у виборах обов’язково розповість про свою програму та плани роботи у Верховній Раді.