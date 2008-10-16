Янукович готується вигрібати після Тимошенко

Лідер партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що дострокові парламентські вибори відбудуться.

Про це він заявив в прямому ефірі ТРК «Перший муніципальний канал» у Донецьку.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що країна перебуває в кризовому стані, вийти з якого можна лише шляхом виборів. За його словами, в парламенті немає коаліції, а уряд «фактично не працює і робить все, щоб за всяку ціну утримати владу».

Він зазнгачив, що уряд «за великим рахунком вже сидить на чемоданах».

На питання, з чим Партія регіонів піде на дострокові вибори, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Ми на вибори підемо з відкритим обличчям, з правдою».

На його думку, Партії регіонів «вкотре доведеться рятувати країну, тому що ситуація критична».

«Нам доведеться в дуже складній ситуації, як то кажуть, вигрібати», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Пік цієї кризи ще не настав, на жаль», – додав він.

При цьому лідер «регіоналів» зазначив, що не треба сподіватися, що на майбутніх виборах «ми просто так переможемо».

«Нам влада потрібна не для того, щоб сидіти і красуватися у владних кріслах, нам потрібна влада для того, щоб припинити той хаос, який є в країні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, висловивши впевненість у тому, що «(ми) переможемо Ю.ТИМОШЕНКО, переможе український народ».