У БЮТ кажуть, що нардепи - не черепашки ніндзя

Народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО спростовує інформацію СБУ щодо застосування сили депутатами від БЮТ стосовно суддів Київського апеляційного адміністративного суду.

Про це УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі народного депутата.

В.ПИСАРЕНКО назвав абсурдною заяву в.о. голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, що депутати від БЮТ погрожували викинути з вікна одного із суддів.

“Якщо пан НАЛИВАЙЧЕНКО коли-небудь бачив будівлю Апеляційного адміністративного суду, то, напевно, знає, що ця установа - це колишня одноповерхова військова база. Одне слово – клітка. Всі вікна суду заколочені гратами”, - сказав народний депутат.

До того ж, за словами В.ПИСАРЕНКА, у приміщенні Апеляційного адміністративного суду та навколо нього завжди чергували бійці спецпідрозділу «Альфа», які і на крок не підпускали депутатів до кабінету судді.

«Якби хто-небудь навіть підняв руку у напрямку судді на очах у «Альфи», то ця рука вже давно б лежала окремо від тіла. Депутати ще не настільки передивилися бойовиків по телевізору і не вважають себе «ніндзями-черепашками», щоб учотирьох побороти озброєних бійців спецпідрозділу», - сказав він.

За словами депутата, слова В.НАЛИВАЙЧЕНКА є абсурдними і перетворюють діяльність СБУ на клоунаду.

В.ПИСАРЕНКО також спростував заяву, що депутати відібрали у судді Михайла МЕЖЕВИЧА мобільний телефон.

«Не потрібно бути Шерлоком Холмсом, щоб перевірити цю інформацію і з’ясувати правду. Нехай слідчі СБУ роздрукують дзвінки за суботу та неділю з мобільного телефона судді і побачать, хто користувався ним у той день і хто користується ним зараз. Щодня і щохвилини на мобільний судді надходять вказівки із Секретаріату Президента та керівництва Вищого адміністративного суду», - cказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня в.о. голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що 11 жовтня в кабінеті голови Апеляційного адміністративного суду знаходилося 4-5 депутатів від БЮТ, до судді застосовувалося насильство, що відображено у поясненнях свідків. Зокрема, суддю били по руках, не давали взяти ручку, увімкнути комп’ютер, забрали особисті речі судді (телефон), сказав керівник СБУ.

Крім того, за словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, до приміщення суду особи, які перебували в ньому, підтягнули бойовиків кримінальних угруповань.

У зв’язку із викладеним В.НАЛИВАЙЧЕНКО зазначив, що на сьогодні через такі обставини в СБУ виникає дуже багато питань до спецпідрозділу МВС «Грифон», на який законом покладено функції охорони судів.