Луценко наказав підлеглим ігнорувати вказівки Гелетея

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО закликає своїх підлеглих взаємодіяти з іншими правоохоронним органами лише через керівництво МВС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на нараді з керівним складом МВС України.

«Будь-які дзвінки будь-яких вищих посадових осіб, які штовхають вас до дій або бездіяльності, що суперечить законодавству, органів внутрішніх справ не допустити. Прошу припинити реагування на телефонні вказівки УДО, яке категорично відмовляється розмовляти з міністром внутрішніх справ. Прошу всіх взаємодіяти з нашими колегами по правоохоронному фронту виключно через керівництво МВС», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.