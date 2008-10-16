Янукович вважає, що його союз з Тимошенко неприродний

Коаліція між Партією регіонів і БЮТ буде неприродною, заявив у прямому ефірі донецького ТРК «Перший муніципальний канал» лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що «подібного роду союз - він неприродний».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Партія регіонів об`єднуватиметься з тими політичними силами, які мають «одну ідеологічну базу». Він сказав: «Ми ніколи не зрадимо своїх принципів».

Лідер Партії регіонів сказав, що «коаліція буде такою, яку підтримає український народ». За його словами, якщо Партію регіонів підтримають на позачергових парламентських виборах і у неї буде 226 народних депутатів, «то, можливо, і не потрібна буде коаліція».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив: «Природно, у нас є партнери, з якими ми можемо об`єднатися в майбутньому парламенті». При цьому він не назвав конкретні політичні сили.