Луценко обіцяє, що міліціонери не будуть казковими героями

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що докладе максимум зусиль, що не допустити втягування міліції в політичні «розборки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на нараді з керівним складом МВС України.

«Я постараюсь це забезпечити наскільки буде можливо, щоб, не дивлячись на колізії законодавства, МВС і внутрішні війська не були втягнуті «олов’яними солдатиками» для вирішення політичних питань», - сказав він.

Звертаючись до керівників МВС, в тому числі і регіональних підрозділів міністерства, він сказав: «Ваше завдання нести оперативну службу в рамках закону, не піддаючись на будь-які політичні речі… Не допустити жодної політики (при виконанні службових обов’язків)».