Тимошенко пояснює, що без її візи указ Ющенка - незаконний

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що указ Президента Віктора ЮЩЕНКА про ліквідацію Окружного адміністративного суду м. Києва є незаконним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції після засідання Кабінету міністрів України.

«Конституція передбачає, що подібні укази мають видаватися після візи прем`єр-міністра, і саме тому цей указ є незаконним, і саме тому Окружний суд сьогодні розпочав свою роботу, наскільки я знаю. Відповідні суди просто припинили незаконні укази на тему ліквідації Окружного адміністративного суду міста Києва», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також додала, що не було відповідних подань для прийняття такого рішення (видання указу).

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що на сьогоднішньому засіданні Кабмін запропонував зміни до закону про судовий устрій, який стосується формування, ліквідації і розпуску судів в Україні.

«Безперечно, таке рішення перед тим, як Президент підпише указ, має приймати уряд, і сьогодні Кабмін підтримав такі зміни в закон України, і найближчим часом передасть їх у Верховну Раду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сподіватимемося, що Верховна Рада все-таки запрацює і дасть можливість прийняти ці законопроекти», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня В.ЮЩЕНКО своїм указом ліквідував Окружний адміністративний суд міста Києва. Цим же указом Президент з 14 жовтня 2008 року створив Центральний окружний адміністративний суд Києва в кількості 37 суддів і Лівобережний окружний адміністративний суд Києва в кількості 22 суддів.

Перед цим, 10 жовтня, Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ припинив дію указу Президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів». Суд також заборонив Центральній виборчій комісії проводити будь-які засідання, пов`язані з організацією позачергових виборів у ВР.

15 жовтня народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ повідомив, що Київський обласний адміністративний суд зупинив дію указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про ліквідацію окружного адміністративного суду міста Києва.

16 жовтня голова Верховного Суду України (ВСУ) Василь ОНОПЕНКО звернувся до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з листом про необхідність скасування Указу Президента України від 13 жовтня, яким був ліквідований Окружний адміністративний суд міста Києва і створені Центральний і Лівобережний окружні адміністративні суди міста Києва.

У листі В.ОНОПЕНКО вказує на грубі порушення порядку ліквідації і створення судів, встановленого Конституцією України і законами України.

Так, відповідно до пункту 23 статті 106 Конституції, Президент утворює суди у визначеному законом порядку. Згідно ч. 1 статті 20 Закону України “Про судовий устрій України” суди загальної юрисдикції створюються і ліквідуються Президентом України відповідно до цього закону за поданням міністра юстиції України, узгодженого з головою Верховного Суду України або головою відповідного вищого спеціалізованого суду.