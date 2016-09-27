Власник каналу "112 Україна" просить політичного притулку в Бельгії - ЗМІ

Про це виданню «Детектор медіа» повідомив колишній креативний продюсер каналу «112 Україна» Віктор Зубрицький.

За його словами, документи були подані Подщипковим ще на початку року.

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Також Віктор Зубрицький, що контактує з Подщипковим, заявляє, що спочатку власник каналу звертався з проханням про політичний притулок до влади Австрії.

«Проте пізніше юристи Подщипкова переконали його звернутися за отриманням статусу біженця в Брюсселі, де він проживає», - повідомив Зубрицький.

Процес оформлення документів, як стверджує Зубрицький, був розпочатий ще на початку 2016 року.