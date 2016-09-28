Сьогодні відбудеться засідання РНБО – джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

«Сьогодні ввечері планується провести засідання РНБО», - зазначив співрозмовник агентства.

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Водночас він не уточнив жодних подробиць, що стосуються сьогоднішнього засідання.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні уряду 27 вересня прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що Кабмін має намір внести до Верховної Ради законопроект про зміни до держбюджету-2016 для збільшення фінансування силових відомств вже наступного тижня, проте до внесення в парламент цей законопроект має схвалити РНБО.