Затримано прокурора ГПУ та адвоката під час отримання $190 тисяч хабара (фото)

Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

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"Годину тому Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ спільно з Головним управлінням "К" та Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України затримано прокурора відділу Генпрокуратури України та адвоката, які вимагали від підприємця гроші в сумі 200 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження та зняття арешту з вилученого майна. Зловмисників затримано під час одержання другої частини грошових коштів у сумі 190 тисяч доларів", - написала вона.

Сарган також зазначила, що затриманим буде повідомлено про підозру. Наразі готується клопотання в суд про взяття їх під варту.