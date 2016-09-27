В Харкові співробітник банку обікрав вкладників майже на 200 тисяч гривень

Зловмисником виявився 27-річний мешканець міста, на рахунку якого 5 фактів незаконного заволодіння коштами клієнтів.

Інформація щодо незаконних дій співробітника надійшла до Основ’янського відділення поліції від керівництва однієї з банківських установ міста.

Досудовою перевіркою встановлено, що зловмисник, використовуючи своє службове становище, з метою незаконного заволодіння коштами клієнтів банку, без їх відому та згоди незаконно провів банківські операції та заволодів коштами вкладників. Він завдав матеріальну шкоду на загальну суму 193 тисячі гривень.

Читайте такожНа Харківщині викрили конвертаційний центр, який "кришували" співробітники місцевої ДФС

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах) та ч.2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Підозрюваний знаходяться під вартою. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНІАН, СБУ "накрила" конвертцентр, що був організований співробітниками банків із російським капіталом у Дніпропетровській та Херсонській областях.