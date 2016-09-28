Аваков пояснив, що має на увазі під поняттям "презумпція правоти поліцейського"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков заявив сьогодні на прес-конференції.

За словами міністра, кіберполіція відстежила, що головна критика та тролінг його ідеї про "презумпцію правоти поліцейського" здійснюється в соціальних мережах з території Росії і пообіцяв найближчим часом надати докази цього.

Говорячи про свою позицію з цього питання, Аваков зазначив: "Справа не стільки в законодавстві, законодавчі зміни потрібні, і ми їх запропонуємо, питання у загальній свідомості суспільства. Презумпція правоти поліцейського у наступному: якщо поліцейський зупинив машину і каже — руки на кермо або "надайте документи", у відповідь він не має почути "та пішов ти" або "я не буду цього робити". Водій має підкоритися цим вимогам. А якщо ні - поліцейський застосовує до нього дії, адекватні закону, в тому числі електрошокер та вогнепальну зброю", - сказав Аваков.

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Він додав, що альтернативи цьому нововведенню немає, а якщо правозахисники та юристи не погоджуються, що ці речі є "презумпцією правоти поліцейського", то мають запропонувати правильне юридичне визначення.

Також міністр додав, що такі нововведення не означатимуть обмеження прав і свобод людей.

Сьогодні Аваков повідомив, що МВС планує наступного тижня внести на розгляд профільного парламентського комітету пакет законопроектів щодо внесення змін до окремих законодавчих актів, які регламентують діяльність правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, Аваков після вбивства у Дніпрі 24 вересня двох поліцейських заявляв, що запропонує на розгляд Верховної Ради законопроект про «презумпцію правоти поліцейського».

«Презумпція правоти поліцейського (спочатку підкорись - потім оскаржуй) – один з інструментів побудови системи колективної безпеки! До пакету законодавчих ініціатив щодо гарантування безпеки, що готується до внесення в парламент, МВС пропонуватиме парламентаріям імплементувати цю норму в законодавчому полі», - підкреслив міністр.