Янукович переконаний, що Помаранчева революція була невідворотною

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що події 2004 року в Україні, Помаранчева революція були невідворотними, оскільки суспільство прагнуло змін.

Таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив в інтерв’ю польським журналістам.

«На події 2004 року потрібно дивитися з двох сторін. З одного боку, для мене особисто і моєї партії це були події неприємні. З іншого боку - після 2004 року ми набрались досвіду роботи в опозиції. Те, що тоді сталося, було певною мірою невідворотним. Українці чекали змін», - цитує українського прем’єра польська газета «Жеч посполита».

Також він додав, що політики зрозуміли, що з моменту отримання Україною незалежності «однією з найважливішим проблем була відсутність довіри суспільства до влади».

«Влада не була ефективною, вся система управління державою працювала погано. Я також зрозумів, що країна дозріла до змін і до політичної реформи. 2004-й рік був вирішальним, тоді розпочалася конституційна реформа», - додав прем’єр.

Він нагадав, що тоді «учасники змін стали з обох боків Дніпра: з одного - помаранчеві, з іншого – біло-блакитні. Тоді як вибори 2006 року показали, що наша країна змінилася. Є вільні мас-медіа, з’явилися ознаки демократії».

В.ЯНУКОВИЧ також звернув увагу, що на сьогодні в Україні формується широка коаліція, в якій «братимуть участь партії з обох сторін барикад».

«Можна сказати, що переміг український народ, а справа політиків є якнайшвидше засипати рів недовіри, який існує в суспільстві», підсумував з цього приводу В.ЯНУКОВИЧ.