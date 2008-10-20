У Блоці Литвина не переживають, бо «українці люблять ходити на вибори»

Народний депутата з фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ вважає, що явка виборців на дострокових виборах Верховної Ради становитиме не менше 60%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЗАРУБІНСЬКИЙ заявив на прес-конференції у Вінниці.

"Я передбачаю, що на вибори прийде не менше 60% виборців", - сказав він.

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ зазначив, що українці люблять ходити на вибори, попри те, що соціологічні дослідження показують, що проти цих виборів виступає понад дві третини громадян.

"За всіма соціологічними дослідженнями близько двох третин громадян не підтримують проведення цих виборів. Але, хоч як це парадоксально, вони на вибори прийдуть. І ніякого побоювання, що не буде 50% в мене немає. Наші люди люблять голосувати, люблять ходити на вибори. Це для них певна подія. Тому складається досить цікава ситуація – більшість людей проти дострокових виборів, але на вибори із задоволенням прийдуть. Питання тільки в тому, чи будуть вони 7 грудня, чи пізніше", - сказав він і додав, що у неминучості цих виборів не сумніваються навіть ті, хто оскаржує їх проведення.

"Те, що вибори будуть не сумніваються навіть ті, хто їх оскаржує. Бо, наскільки мені відомо, штабна робот у цих політичних силах ведеться дуже потужно. Супротив, скоріше за все, направлений на максимальне зниження рейтингу ініціатора виборів, яким є Президент України, і набрати певні "бали", - зазначив він.