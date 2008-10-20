У ПР і Нашій Україні відреагували на пропозицію Тимошенко

Сьогодні має відбутися засідання Ради національної безпеки і оборони України на якому буде розглянуто план мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку України. А напередодні прем’єр-міністр Юлія Тимошенко запропонувала створити коаліцію захисту від світової фінансової кризи за участю всіх фракцій парламенту та переформувати на її основі уряд.

Пропозиція Юлії Тимошенконе викликала особливого ентузіазму в депутатів з інших парламентських фракцій. Представник Партії регіонів, економіст-міжнародний Олексій Плотников зазначив: «Приємно, що нарешті прем’єр визнала існування фінансової кризи. Навіть протягом вересня і початку жовтня були запевнення, що це десь там у світі криза, в Україні все гаразд. Що стосується всього іншого – це прагнення залишитися при владі. Це прагнення будь якою ціною відмінити вибори з тим, щоб працював саме цей уряд, саме цього прем’єр-міністра. Я не побачив нічого в цій заяві нового».

Нічого нового в заяві Юлії Тимошенко не почула і її колишня колега по демократичній коаліції, економіст з «Нашої України Ксенія Ляпіна: «Це обставини, про які всім нам відомою. Нове лише те, що Юлія Володимирівна пропонує створити мєга, супер коаліцію таку, якусь величезну. Тільки я не зрозуміла, кого вона пропонує прем’єр-міністром такого мєга, супер антикризового уряду. Є логіка в тих висловлюваннях, які вона говорить, що під час кризи уряд, як ніколи повинен бути тверезомислячий. В такому випадку просто треба його абсолютно змінити, і мусить бути якийсь прем’єр, який не буде учасником наступних виборів».

Наразі не відомо, чи дослухаються керівники парламенту до пропозиції прем’єра зібратися сьогодні о 12 годині у Верховній Раді. Зате о 15-й годині збереться на засідання Рада національної безпеки і оборони України. Очевидно, що там Юлія Тимошенко і отримає відповідь на свої ініціативи.

Радіо Свобода