Тимошенко пропонує нову коаліцію і уряд

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує створити коаліцію на сонові всіх фракцій парламенту і переформатувати під неї Кабінет міністрів.

Про це вона сказала в телезверненні до народу сьогодні.

«На базі такої коаліції я пропоную терміново переформувати Кабмін і створити уряд захисту України від світової фінансової кризи», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, підкресливши, що такий уряд повинен мати можливість миттєво реагувати на всі зовнішні і внутрішні виклики, що виникають в наслідок кризи.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що при створенні такої коаліції фракції повинні запропонувати для роботи в уряді свої кращі кадри, у тому числі і на «президентські» посади.

Прем`єр-міністр закликала лідерів фракцій парламенту зібратися завтра в 12.00 у Верховній Раді для обговорення цього питання.

Прем`єр-міністр також заявила про вихід БЮТ з політичного протистояння.

«Ми виходимо з політичного протистояння в односторонньому порядку і наша команда не реагуватиме на будь-яку політичну агресію», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що на сьогоднішній день необхідно сконцентрувати всі сили для того, щоб протистояти загрозам, котрі виникли в результаті світової фінансової кризи.

При цьому вона сказала, що якщо політичні сили продовжуватимуть займатися «критиканством і політиканством» на тлі кризи, «тоді наша команда самостійно протистоятиме кризі і захищатиме людей».