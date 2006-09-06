У Януковича - роздвоєння особистості

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє як глава уряду підтримувати стратегію на інтеграцію України до НАТО, а як політик – виконувати рішення своєї партії.

Про це він заявив в інтерв’ю польським журналістам напередодні візиту до Польщі. (УНІАН: сьогодні, 6 вересня, відбувається робочий візит прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до Республіки Польща).

«У справі НАТО стратегія українська є вже затвердженою. Як прем’єр я буду підтримувати цю стратегію. Натомість як політик буду уважно придивлятися до процесу в цілому і виконуватиму всі рішення, які прийме моя партія», цитує ЯНУКОВИЧА польська газета «Жеч посполита».

«У цьому питанні потрібно багато працювати. Потрібно інформувати суспільство. Треба також реалізовувати спільні з НАТО проекти, аби люди відчули, що співпраця з Альянсом буде корисною для України», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Відповідаючи на запитання, чи очолювана ним Партія регіонів є проросійською силою, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Партія регіонів існує з 1997 року. Вже у першій програмі партії, яка була тоді затверджена, було записано необхідність інтеграції зі структурами Європейського Союзу. Цей пункт програми є надалі актуальним», сказав лідер Партії регіонів. Він додав, що його партія є «проукраїнською».

Окрім того, В.ЯНУКОВИЧ висловив прогноз щодо наступного Президента України: «Я переконаний, що це буде дуже хороший Президент, якого обере народ».

Як повідомляв УНІАН, у підписаному 3 серпня Універсалі національної єдності у питанні співпраці з НАТО сторони задекларували розвиток взаємовигідної співпраці відповідно до Закону «Про основи національної безпеки України» в редакції, яка чинна на дату підписання універсалу.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, коментуючи цей пункт універсалу, наголосив, що питання про вступ України до НАТО передбачено вирішити за результатами референдуму.

«За наслідками референдуму приймається кінцеве рішення», - сказав Президент.

Він також зазначив, що всі політичні сили, які підписали універсал, мають поділяти політику, що визначається законом про основи національної безпеки України (ухвалений у 2003 році - УНІАН), за який свого часу проголосував 361 депутат і який визначає весь шлях до членства в НАТО. «Більш повного документу у нас не існує, який би формулював режим співпраці з НАТО», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він зауважив, що в універсалі було враховано, «що, може, це політики так думають, а як думає нація. Тоді кінцеве рішення про вступ хай завжди залишиться за нацією, і тому з’явилася тема референдуму”. «Це був компроміс, який дозволив вийти з ситуації», - сказав Президент.