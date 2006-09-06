Тимошенко і Турчинов пропонують позбавити повноважень депутатів-”мігрантів”

Народні депутати України Юлія ТИМОШЕНКО та Олександр ТУРЧИНОВ (фракція БЮТ) внесли на розгляд парламенту проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про статус народного депутата України” (щодо дострокового припинення повноважень народного депутата при невходженні або виходу зі складу депутатської фракції).

Проект закону передбачає обов’язковий вступ та постійне перебування народного депутата в складі фракції політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком якої (якого) його було обрано. Недотримання цієї вимоги є підставою для дострокового припинення повноважень народного депутата.

У такому випадку повноваження народного депутата припиняються достроково, а реєстрація його народним депутатом вважається скасованою з дня прийняття відповідного рішення вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за списками якої (якого) його було обрано. Тобто, у такому випадку для дострокового припинення повноважень народного депутата та скасування його реєстрації не потрібно рішення Верховної Ради України, рішення суду тощо.

Для сільських та селищних рад, депутати до яких обираються за мажоритарною системою, збережено попередній порядок формування депутатської фракції, і, відповідно, на них не поширюються зазначені вимоги.