Ющенко назвав дії БЮТ у Раді словом «демонтаж»

Блокування фракцією Блоку Юлії Тимошенко роботи парламенту спрямоване на демонтаж демократичних перетворень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, на цьому наголосив сьогодні глава держави Віктор ЮЩЕНКО під час спілкування з журналістами.

«Дії, які сьогодні робить прем`єр-міністр України і її політична сила, - це дії недемократичного характеру. Більше того, я хочу сказати: те, що робиться в парламенті під керівництвом політичної сили БЮТ – це ніщо інше, як демонтаж демократичних перетворень в Україні», – сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що його дивує така поведінка народних депутатів, тому що рішення Верховної Ради в ці дні можуть дати відповідь щодо виходу з політичної кризи, а також стабілізувати фінансово-економічну ситуацію в країні.

«На РНБО я звернувся до всіх політичних сил: якщо ми хочемо знайти вихід із політичної кризи, нам треба дати можливість провести декілька засідань Верховної Ради для того, щоб зняти ключові питання, які стосуються подальших демократичних кроків щодо нормалізації ситуації», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив, що підстав для блокування роботи парламенту на сьогодні немає.

Як повідомляв УНІАН, члени фракції БЮТ другий день поспіль блокували трибуну, президію та урядову ложу в парламенті. “Бютівці” наполягають на першочерговому розгляді у ВР антикризових законопроектів, а не виборчих.

Засідання парламенту розпочинались і через блокування роботи через деякий час закривались.

Сьогодні, 22 жовтня, прем`єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що фракція БЮТ не підтримає законопроекти щодо фінансування дострокових виборів.