Суд у Страсбурзі може почати процес у справі російської агресії на Донбасі вже в 2017 році - Петренко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

Говорячи про міждержавні справи України проти Росії, Петренко зазначив, що одна з них – це події на території Донбасу у 2014–2016 роках. "Ті численні факти порушень прав людини, масові вбивства, обстріли мирних територій, вбивства наших військовослужбовців, викрадення журналістів, волонтерів, – вони були зафіксовані у великій скарзі, яка подана до Європейського суду з прав людини", – сказав він.

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Урядовець додав, що ця скарга в доказах налічує понад 10 тисяч документів, свідчень, фото- та відеодоказів.

Петренко висловив сподівання, що ця скарга найближчим часом буде розглянута судом, незважаючи на позицію Росії, яка "кожен раз просить відтермінування, надання їй більше часу, щоби пояснити ті беззаперечні факти порушень прав людини, які ми вказали в нашій скарзі".

"Я переконаний, що Європейський суд із прав людини цю скаргу почне розглядати вже наступного року", – сказав урядовець.

Інша справа, зазначив міністр, була ініційована у 2014 році і стосується масштабних порушень прав людини – українських громадян, військовослужбовців, кримських татар під час перших днів анексії Криму.

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За його словами, ця справа зараз має величезну кількість доказів – понад декілька тисяч письмових, фотодоказів, свідчень. "І вона знаходиться на стадії комунікації в Європейському суді", – сказав урядовець.

Ще одна справа, також ініційована у 2014 році, зазначив Петренко, стосується факту, коли українських дітей-сиріт було викрадено з території України, Донбасу, і перевезено сепаратистами на територію Росії. Водночас прикордонники не чинили їм перешкод, що було зафіксовано.

Дітей, нагадав Петренко, із допомогою суду було повернуто. "Але ми прийняли принципову позицію – ми цю справу доведемо до завершального етапу, до винесення рішення по суті. Яке фактично встановить зв’язок, співпрацю й підтримку Російською Федерацією бойовиків і терористів на території України", – сказав він і додав, що ця справа також знаходиться в суді на стадії комунікації.

Міністр наголосив, що зафіксовано всі факти порушення Росією міжнародного законодавства, підтримки нею терористів на Донбасі, і в цій справі він очікує рішення на користь України.