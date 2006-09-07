ЄС готовий розпочати переговори про нову розширену угоду з Україною

Європейський Союз готовий розпочати переговори про нову розширену угоду з Україною, частиною якої буде угода про вільну торгівлю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала сьогодні на засіданні прес-клубу МЗС України посол Фінляндії в Україні Лаура РЕЙНІЛЯ.

«Чим швидше Україна стане членом Світової організації торгівлі, тим швидше можуть розпочатися офіційні переговори щодо майбутньої угоди між ЄС та Україною», - сказала вона.

За словами Л.РЕЙНІЛЯ, Фінляндія сподівається, що під час її головування у ЄС буде підписана угода про спрощення візового режиму та реадмісію, а також поглиблено енергетичне співробітництво з Україною на базі меморандуму про взаєморозуміння у сфері енергетики, підписаного в грудні минулого року. «Підписання угоди про спрощення візового режиму дуже реалістичне», - зазначила посол. За її словами, залишається погодити деякі питання стосовно реадмісії. Проте, сказала Л.РЕЙНІЛЯ, вона чула позитивні оцінки з цього приводу представників як Євросоюзу, так і України, і тому сподівається, що під час переговорів наступного тижня це питання буде вирішено.

Посол також зазначила, що для фінського головування у ЄС нинішня осінь буде напруженою і нелегкою у сфері відносин між Євросоюзом та Україною. «На щастя, маємо гарну основу для нашого співробітництва», - сказала Л.РЕЙНІЛЯ.

Вона відзначила, що в результаті вільних та справедливих виборів до Верховної Ради у березні цього року відбулося призначення демократичного уряду. Крім цього, згідно із заявами українських лідерів, євроінтеграція належить до пріоритетів зовнішньої політики України.

За словами Л.РЕЙНІЛЯ, серед найважливіших подій у відносинах між Євросоюзом та Україною, що відбудуться восени цього року, є засідання Ради зі співробітництва, яке відбудеться 14 вересня у Брюсселі та у якому візьме участь прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ, а також десятий саміт ЄС-Україна, який відбудеться 27 жовтня у Гельсінкі і в якому візьме участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Посол також відзначила позитивну роботу місії ЄС на українсько-молдавському кордоні, зазначивши, що вона є зразком успішного та взаємовигідного співробітництва між ЄС та Україною.