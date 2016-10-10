Генсек Ради Європи: Нам усім відома дуже складна ситуація в Україні, бо з боку РФ робляться певні дії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у Страсбурзі в рамках осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

«Найкраща відповідь, яку я можу дати – це підтримка мінського процесу, чим ми займаємося», – заявив він, відповідаючи на запитання щодо того, що він робить для протидії російській агресії в Україні.

За його словами, необхідно стабілізувати Україну як незалежну суверенну державу.

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«Йдеться про те, щоби побудувати міцні державні інститути, яким би довіряв народ, централізувати інститути влади, що дуже важливо в Україні і, звичайно ж, затвердити Конституцію, яка зробила б можливою розв’язання проблеми Донбасу: Луганська, Донецька», – переконаний Ягланд.

«Нам усім відома дуже складна ситуація в Україні, тому що з боку РФ робляться певні дії. Ми хотіли б закликати всі сторони виконати Мінські домовленості, спробувати їх впровадити. Але з іншого боку ясно, що все це було б дуже важко, якщо не неможливо, якщо не буде достатньої довіри між українським народом і державними інститутами України, тому що якщо народ не буде довіряти інститутам, то, звичайно ж, не буде вжито необхідних заходів для того, щоби врегулювати ситуацію», – додав генеральний секретар Ради Європи.