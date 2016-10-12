Президент України запропонував прем’єру Канади синхронно ратифікувати угоду про ЗВТ

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це йшлося під час телефонної розмови Порошенка і Трюдо.

«Президент Порошенко запропонував синхронно ратифікувати угоду про зону вільної торгівлі, підписану під час візиту прем’єра Трюдо до України 11-12 липня, парламентами обох країн», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, уряд Канади 19 вересня вніс на ратифікацію в парламент угоду про зону вільної торгівлі з Україною, укладену 11 липня.

Канада в рамках угоди про зону вільної торгівлі з Україною надасть технічну допомогу для модернізації української промисловості.

Угода передбачає асиметричну лібералізацію ринків товарів для захисту національних товаровиробників у чутливих галузях. Так, після набуття угодою чинності канадська сторона відкриє до 98% ринку, тоді як Україна скасує тарифи для майже 80% канадського експорту товарів з подальшим скасуванням інших тарифів упродовж наступних 3, 5 і 7 років. Також для певних канадських товарів було встановлено квоти, а деякі товари було виключено з дії угоди.