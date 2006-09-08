Клюєв став на захист Мороза

Віце-прем`єр-міністр, депутат Верховної Ради Андрій Клюєв (Партія регіонів) вимагає у Печерському районному суді Києва визнати наклепом заяви депутата парламенту Олега Ляшка (Блок Юлії Тимошенко) про підкуп голови Ради Олександра Мороза Партією регіонів.

Про це повідомив сам Ляшко. Депутат повідомив, що на даний момент він разом зі своїми адвокатами виробляє лінію захисту.

Ляшко не повідомив про те, чи поставив Клюєв вимогу компенсації морального збитку.

Ляшко повідомив також про те, що одержав відповідь від заступника Генерального прокурора Віталія Щьоткіна на свою заяву в Генпрокуратуру із закликом перевірити факт підкупу голови Ради Морозу Клюєвим.

За словами Ляшка, Щьоткін відмовив йому у цьому з посиланням на ненадання доказів.

Політик підкреслив, що надав необхідні докази.

Депутат повідомив про свій намір звернутися з позовом до суду щодо визнання бездіяльності Генпрокуратури незаконною.

На запитання про дату майбутнього оприлюднення записів, Ляшко не відповів.

Раніше Ляшко повідомив, що якийсь співробітник однієї з українських спецслужб передав йому запис телефонних розмов Клюєва з депутатом Ради Миколою Рудьковським (Соціалістична партія), а також з якимось громадянином Росії на ім`я Рубен. За словами Ляшка, дані записи свідчать про те, що Клюєв передав Морозу 300 млн. доларів як оплату за розвал коаліції фракцій блоків "Наша Україна", Юлії Тимошенко і СПУ, а також за ініціацію імпічменту Президента Віктора Ющенка, яка має розпочатися в грудні.

Він також повідомив, що передав оригінал записів до Генпрокуратури і залишив собі копію, яку пообіцяв оприлюднити в майбутньому.

Генеральна прокуратура спростувала факт отримання від Ляшка доказів, що свідчать про підкуп Мороза Партією регіонів.

Після цього Ляшко повідомив про повторну передачу доказів Генпрокуратурі.

Обком з посиланням на Українські новини