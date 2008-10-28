Бютівці знову заблокували трибуну та президію ВР

У роботі Верховної Ради оголошено перерву на одну годину.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК запросив лідерів фракцій до себе на консультації.

Він повідомив, що депутатам роздано порядок денний на сьогоднішній день, «який був погоджений і який був проголосований». Однак для того, щоб розглянути, «в якій черговості ми будемо розглядати ці питання, я запрошую керівників фракцій до себе», сказав А.ЯЦЕНЮК .

О 10.00 фракція БЮТ вчергове заблокувала трибуну та президію парламенту.

До порядку денного парламенту на минулому тижні було включено законопроекти, які стосуються подолання наслідків світової фінансової кризи, а також законопроекти, які стосуються проведення позачергових виборів до парламенту та їх фінансування.