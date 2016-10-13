Зусилля з врегулювання кризи на Донбасі повинні бути подвоєні - Олланд

Про це йдеться в повідомленні Єлисейського палацу про сьогоднішню телефонну розмову Олланда з президентом України Петром Порошенком.

Президент Франції, разом із канцлером ФРН Ангелою Меркель, підтвердив свою прихильність до мирного врегулювання кризи на сході України.

«Через більш ніж рік після останнього саміту, що проходив у Парижі, зусилля з реалізації всіх Мінських угод у сфері безпеки та політичних питань повинні бути подвоєні», - йдеться в повідомленні.

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Олланд висловив надію на можливість за участю всіх сторін швидко розробити дорожню карту і точно визначити кроки, які в кінці процесу повинні привести до відновлення Україною контролю за кордоном із Росією.

«Необхідно терміново створити всі умови для проведення виборів на сході країни відповідно до законодавства України з дотриманням стандартів ОБСЄ. Тому вкрай важливо закріпити припинення вогню, а також продовжувати й розширювати операції роз'єднання (розведення сил і засобів на лінії розмежування – УНІАН)», - зазначається в повідомленні.

Олланд підкреслив, що готовий найближчим часом взяти участь у новій зустрічі «нормандського формату», яка повинна дати вирішальний імпульс до вирішення кризи.