Порошенко поскаржився Олланду на блокування Москвою процесу звільнення заручників

Як повідомляється на сайті президента України, глави двох держав провели телефонну розмову, участь у якій узяв також дипломатичний радник канцлера Німеччини Крістоф Хойзген, який вибачився, що Ангела Меркель не змогла взяти участь у розмові.

Поміж тим, український президент також заявив у телефонній розмові про те, що Москва блокує процес звільнення заручників, що є абсолютно неприпустимим.

«Петро Порошенко поінформував про погіршення безпекової ситуації на Донбасі, зокрема, збільшення кількості обстрілів із боку російських бойовиків, у тому числі з важкого озброєння. Він також наголосив на відсутності постійних пунктів спостереження ОБСЄ в районах розведення військ», – повідомляється на сайті президента України.

Читайте такожОлланд готовий до переговорів у нормандському форматі - ReutersГлави держав погодились з тим, що має бути першочерговою частиною дорожньої карти з імплементації Мінських домовленостей та, що Росія не виконала безпекового компоненту.

Раніше Франсуа Олланд розповів, чому зірвався візит президента РФ Володимира Путіна до Парижу. За словами Олланда, візит президента РФ Володимира Путіна до Парижа було відкладено через вимогу президента Франції Франсуа Олланда обговорити питання Сирії

Як раніше повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд і глава РФ Володимир Путін провели 12 жовтня телефонну розмову.

Як повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, Меркель, Олланд і Путін відзначили, що важливий прогрес в сфері безпеки на сході України, а також у вирішенні політичних питань. Вони не дійшли згоди про проведення саміту.