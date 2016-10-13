ЗМІ з'ясували, чому "зависло" скасування віз для України

Після того, як законодавчий акт про скасування віз для українців був наприкінці вересня схвалений профільним комітетом Європейського парламенту, цей документ має бути винесений на голосування під час пленарного засідання, передає DW.

Утім, спершу Європейська Комісія і Європарламент мають у тристоронньому діалозі узгодити остаточний текст документу з Радою ЄС.

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Цей процес, як з’ясувала DW, досі не розпочався. "Як переговірник із цього питання від Європарламенту я готова розпочати переговори якнайшвидше", - повідомила у четвер, 13 жовтня у коментарі виданню доповідачка з візового питання у Європарламенті Марія Габріел. За її словами, питання скасування віз для України досі не перебуває на порядку денному Ради ЄС.

"Голосування на пленарному засіданні відбувається зазвичай тоді, коли Європарламент і Рада ЄС погоджують текст документу. Часові рамки для подальших кроків у цьому питанні залежать від тристоронніх переговорів", - зазначила Марія Габріел, відмовившись прогнозувати, коли варто очікувати скасування віз для українців.

Раніше єврокомісар з питань розширення Йоханнес Ган заявляв, що візи для українців ЄС скасує вже у жовтні.