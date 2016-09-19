ЄС у жовтні скасує візи для України - єврокомісар (відео)

Про це в коментарі DW заявив єврокомісар з питань розширення Йоханнес Ган.

"Я сподіваюся і я переконаний, що це відбудеться в жовтні. Дуже позитивні сигнали є як з боку країн-членів ЄС, так і з боку Європарламенту. Тому це повинно статися", - сказав він, коментуючи перспективи "безвізу" для України.

Еврокомиссар Хан: Визы для Украины отменят в октябре. Эксклюзивный комментарий для DW. pic.twitter.com/yYWwubnhC9 — DW (на русском) (@dw_russian) September 19, 2016

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України.

Читайте такожЗаступник Клімкіна назвала дату, коли в Раді ЄС розглянуть питання закінчення "безвізової епопеї" для українців

Ця пропозиція стала наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.

5 вересня учасники засідання Комітету Європейського парламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ не надали жодних заперечень до доповіді щодо надання Україні безвізового режиму.

13 вересня президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що Україна в жовтні отримає безвізовий режим з Євросоюзом.