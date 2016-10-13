Суд відмовився повертати Каську арештоване авто

Апеляційний суд Києва не вніс зміни до ухвали суду першої інстанції щодо накладення арешту на майно колишнього заступника Генерального прокурора Каська.

Про це йдеться на сайті Апеляційного суду Києва.

Читайте також"Квартирне питання" Каська має розглядати НАБУ або Нацполіція - ЛуценкоЗазначається, що сьогодні колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу подану в інтересах підозрюваного Каська та постановила: «ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 серпня 2016 року - залишити без змін; апеляційну скаргу, подану в інтересах підозрюваного Каська В.В. - залишити без задоволення».

Як раніше повідомляв УНІАН, Каська підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах та фальсифікації документів.

Касько нібито порушив права категорій осіб, які потребували поліпшення житлових умов і були наділені правом на отримання житлових приміщень у першу чергу.