Абхазія закрила кордон з Грузією, – про це заявив голова адміністрації Гальского району республіки Руслан Кишмаріа. Він заявив, що це зроблено у зв`язку з проникненням на територію Абхазії диверсійної групи з Грузії. Таким чином, на невизначений час закритий єдиний перехід з Гальского району Абхазії, населеного переважно грузинами, в Зугдідський район Грузії.

Тим часом, в Тбілісі розповсюджується інформація про те, що Гальский район узятий під повний контроль російськими військами, а в Галі введені додаткові частини російської армії. Частково цю інформацію підтвердили і абхазькі власті, заявивши, що в Гальскому районі будується військова база для російських військ.

Эхо Москвы