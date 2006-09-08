Генпрокурор доповість парламенту про справу Гонгадзе

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО запевняє, що доповість Верховній Раді про хід розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Я з повагою ставлюся до народних депутатів. Це мій обов’язок: прийти до Верховної Ради і інформувати депутатів», - сказав О.МЕДВЕДЬКО,

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявив, що парламент має заслухати інформацію про стан та перспективи завершення розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Народний депутат України Іван БОКИЙ (фракція СПУ) зареєстрував проект постанови “Про інформацію генерального прокурора України щодо стану розслідування кримінальної справи стосовно вбивства журналіста Георгія Гонгадзе”. Даним проектом постанови передбачено заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України 15 вересня 2006 року інформацію генпрокурора України щодо стану розслідування кримінальної справи стосовно вбивства журналіста Г.Гонгадзе.

16 вересня виповнюється 6 років з дня зникнення Г.Гонгадзе.