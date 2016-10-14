Звільнення незаконно затриманого Кремлем журналіста Сущенка має бути пріоритетом – Клімкін

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства заявив під час зустрічі з представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дунею Міятович, повідомляє сайт МЗС України.

Як зауважили у відомстві, Клімкін "наголосив на неприпустимості дій російської влади, яка, окупувавши Крим, розпочала на півострові системні утиски свободи слова та прав журналістів".

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Також він звернув увагу на вимушене закриття на окупованій території фактично усіх незалежних ЗМІ, у тому числі кримськотатарського телеканалу ATR, переслідування та репресії стосовно журналістів, які висловлюють незгоду з російською окупацією українського півострова.

"Яскравим прикладом застосування репресій проти вільнодумців стало відкриття кримінальної справи проти журналіста Миколи Семени. У ході зустрічі було підкреслено, що така політика Кремля вимагає адекватного реагування та різкого засудження з боку міжнародної спільноти та інститутів ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, Клімкін запевнив, що "свобода слова та захист прав журналістів є однією з ключових прерогатив демократичного розвитку нашої держави".

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Кримінальну справу порушили за статтею "шпигунство".

Суд у Москві ухвалив заарештувати журналіста до 30 листопада. Всі суди у справі Сущенка відбудуться в закритому режимі.