У БЮТ кажуть, що вони шоковані - «вдвойнє» і «втройнє»

Фракція БЮТ не погоджується на пакетне голосування щодо антикризових законопроектів та тих, які стосуються проведення виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

«Пакет – і бюджет, і вибори, і судоустрій, це навіть не солянка, це гримуча суміш», - сказав він.

За словами І.КИРИЛЕНКА, якби сьогодні були проголосовані антикризові закони, то це дало б перевагу Україні у переговорах з Міжнародним валютним фондом.

«Ми всім сказали – проголосуйте, а потім будете проводити наступні етапи, і ми покинемо зал і розблокуємо роботу ВР. Робіть вакханалію, яку хочете», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Характеризуючи ситуацію в парламенті, лідер фракціії наголосив, що БЮТ - шокований, притому і "вдвойнє" і "втройнє".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати фракції БЮТ знову блокували трибуну і президії Верховної Ради, наполягаючи на першочерговому розгляді пакету законопроектів щодо подолання кризи.