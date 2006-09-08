Угоду про коаліцію можна підписувати після вихідних

Угоду про коаліцію планується підписати у понеділок, повідомив міністр юстиції Роман ЗВАРИЧ після завершення засідання експертної групи.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, він зазначив, що на засіданні учасники експертної групи “погодили базовий документ, який вимагає не змістовних, а редакційних змін. Швидше всього, це питання “викреслення” позицій, які не є принциповими. Зараз головне дотримання лінії редакційної стислості документа”.

“Завдання експертів - залишити загальну структуру і зберегти зміст документа, при цьому викресливши більш дрібні питання, - сказав Р.ЗВАРИЧ. - Вони мають пройтися по угоді й знайти моменти, які можна викласти стисліше, або перенести у програму діяльності Кабміну”.

“Ми вже маємо базовий документ, який можемо представити переговорній групі завтра о 13.00”, - додав він.

“Учасники переговорів проаналізують нашу роботу, і тоді ми отримаємо остаточні директиви, аби вийти на кінцевий варіант документу, який ми плануємо підписати вже у понеділок”, - сказав Р.ЗВАРИЧ.

Він також зазначив, що питання, визначені в Універсалі, як було погоджено переговорними групами, не тільки переносяться в текст коаліційної угоди, а й знаходять там своє більш конкретне формулювання.

Щодо участі КПУ в коаліції Р.ЗВАРИЧ наголосив, що головне - це зміст коаліційної угоди, і якщо КПУ нарівні з іншими фракціями підтримає його, тоді є підстави укладати відповідну угоду з комуністами.

Відповідаючи на запитання журналістів, що буде з депутатами, які не погодяться підписувати коаліційну угоду, він зазначив, що чіткою є позиція лідера фракції “Наша Україна” Романа БЕЗСМЕРТНОГО. “Якщо певні депутати вважають, що з якихось міркувань вони не можуть підтримати стратегічний курс Президента, то вони повинні зробити для себе висновок і шукати ту політичну силу, яка підходить їхньому принципу”, - сказав Р.ЗВАРИЧ.