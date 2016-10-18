Меркель не очікує чудес від зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Берліні - ЗМІ

Як повідомляє Deutsche Welle, за словами канцлера, це стосується як ситуації в Україні, так і ситуації у сирійському Алеппо.

Через те, що ситуація в Сирії стала "ще більш катастрофічною", Меркель розглядає всі варіанти, включно із санкціями. "Проте пріоритет зараз має те, що ми спершу маємо подивитися на те, як полегшити страждання людей", - заявила Меркель.

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Також відзначається, що хоча головною темою зустрічі буде ситуація в Україні та питання підписання "дорожньої карти" реалізації Мінських домовленостей, сирійське питання у світлі великої кількості цивільних жертв від бомбардувань російськими та сирійськими військово-повітряними силами, буде порушено на полях зустрічі.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що не має особливого оптимізму щодо завтрашньої зустрічі в «нормандському форматі».