У Ющенка вже запідозрили Стельмаха у корупції?

Національному банку України поки не вдалося стабілізувати ситуацію на валютному ринку, хоча останнє рішення Ради національної безпеки та оборони дає йому достатній інструментарій протидії курсовій лихоманці.

Таку оцінку сьогодні висловив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

За словами О.ШЛАПАКА, вжиті Нацбанком заходи не справили швидкого оздоровчого ефекту, а способи впливу на банківську сферу викликають обґрунтовані сумніви у їхній ефективності та прозорості.

Як доказовий аргумент О.ШЛАПАК навів той факт, що останніми днями Нацбанк продавав валюту лише окремим банкам, до того ж за курсом, значно нижчим від ринкового. Водночас більшість валютних заявок залишилася не задоволена, що унеможливлює планомірну девальвацію гривні. Таким чином, окремі суб`єкти ринку були у виграші, тоді як інші банки буквально щохвилини зазнавали ще більших збитків. Загальна ситуація на валютному ринку продовжувала стрімко погіршуватися, зауважив О.ШЛАПАК.

«За три тижні регулятор витратив майже 5 млрд. доларів із золотовалютного запасу країни, але ринок не відчув позитивного впливу цієї колосальної інтервенції, курс гривні і далі падав. Очевидно, Нацбанк застосував далеко не оптимальну формулу адресації цих коштів. Більше того, критерії розподілу цих величезних ресурсів незрозумілі не лише громадськості, а й самим суб`єктам ринку. Це викликає справедливі підозри щодо корупційної складової в діях НБУ», - зазначив О.ШЛАПАК.

У цьому зв`язку перший заступник глави Секретаріату Президента нагадав, що запровадження прозорого механізму ухвалення рішень щодо виходу Національного банку на валютний ринок було одним із пунктів рішення РНБО, отже, НБУ має прозвітувати за обсяги проданої валюти з резервів держави, а також оприлюднити назви тих фінансових установ, які придбали ці кошти. Це дасть змогу проаналізувати корисний ефект від таких інтервенцій із боку регулятора.

На думку О.ШЛАПАКА, у нинішній ситуації першочерговим завданням Нацбанку має стати курсова стабілізація, визначення меж курсу гривні щонайменше до кінця року та неухильне їх дотримання, насичення ринку готівковою валютою. Одночасність і скоординованість цих дій дасть змогу загасити курсові коливання, припинити паніку населення і зміцнити гривню.

«Президент підтримає усі кроки НБУ, які за короткий час оздоровлять валютний ринок. На сьогодні є всі можливості для подолання кризових явищ, питання лише у здатності Нацбанку їх вміло використати», - підкреслив О.ШЛАПАК.