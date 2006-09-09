Томенко: політики мають популяризувати здоровий спосіб життя

Голова Комітету Верховної Ради України з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту та туризму Микола ТОМЕНКО вважає, що відомі люди, політики, зірки спорту мають заохочувати і популяризувати серед молоді здоровий спосіб життя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО сказав у Чернігові під час святкування Дня фізкультури і спорту.

Зокрема, виступаючи перед учасниками свята, М.ТОМЕНКО сказав, що дуже важливо не лише в цей день приділити увагу проблемі розвитку спортивної галузі, вихованню молоді тощо. За його словами, на сьогодні є надзвичайно важливим повернення моди на спорт, на здоровий спосіб життя.

Він підкреслив, що Чернігівщина, яка завжди славилася своїми чемпіонами повинна подавати приклад. Зокрема в ході наради з цього приводу голова профільного комітету домовився з представниками чернігівської влади про співробітництво в цій сфері та необхідність розвитку туристичних маршрутів на Чернігівщині.

В цей день М.ТОМЕНКО відвідав спортивний інтернат міста, де передав колективу спортивний інвентар, привітав вихованців інтернату зі святом, та взяв участь у символічному футбольному матчі з вихованцями закладу.