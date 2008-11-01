Ющенко поїхав з Києва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Львівської області.

Як повідомили УНІН у прес-служби глави держави, планується, що у Львові В.ЮЩЕНКО візьме участь в урочистій академії з нагоди 90-ї річниці утворення Західно-Української Народної Республіки. Він також покладе квіти до Меморіалу українським Січовим Стрільцям, що на Яновському цвинтарі у Львові.

Крім того, заплановано відвідання Президентом дитячого будинку сімейного типу у смт Великий Любінь Львівської області.

У поїздці В.ЮЩЕНКА супроводжують міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, заступник глави Секретаріату Президента України Юрій БОГУЦЬКИЙ та директор Українського інституту національної пам`яті Ігор ЮХНОВСЬКИЙ.