Ющенко передав машину дитячому будинку

На Львівщині Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідав дитячий будинок сімейного типу родини Невольків, які виховують 10 неповнолітніх дітей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

У смт. Великий Любінь Городоцького району Львівщини В.ЮЩЕНКО оглянув дитячий будинок та поспілкувався з батьками-вихователями та дітьми. Президент також передав сім`ї ключі від нового автомобіля.

Дитячий будинок сімейного типу було створено на базі родини Невольків у жовтні 2007 року. Окрім чотирьох власних доньок та однієї дівчинка-інваліда, яку вони вдочерили, Ігор та Богдана НЕВОЛЬКИ виховують ще п`ятьох дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

* * * 2008 рік оголошений в Україні Роком підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На 1 жовтня 2008 року в Україні діє 347 дитячих будинків сімейного типу, де виховуються 2335 дітей, - 47 ДБСТ було створено протягом дев`яти місяців цього року.