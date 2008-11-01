Литвин лежати під трибуною не буде, але й підробок не допустить

Фракція Блоку Литвина не блокуватиме трибуну парламенту, а звертатиметься до народу, в разі фальсифікації при підписанні та опублікуванні закону про антикризові заходи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції лідер фракції однойменного блоку Володимир ЛИТВИН.

Він висловив переконання: «нам не доведеться вживати всі передбачені законодавством заходи». «Якщо хтось дуже хоче подобатися МВФ, то нехай йде туди працювати», - зазначив В.ЛИТВИН.

За його словами, в разі фальсифікації при підписанні закону, «ми не будемо лежати під трибуною, бо це нічого не дасть», а фракція звертатиметься до народу України з роз’ясненням своєї позиції.

В.ЛИТВИН наголосив, що в законі не може бути в жодному формулюванні норми про мораторій на збільшення мінімальної заробітної плати та інших соціальних виплат. Він підкреслив, що вчора було проголосовано парламентом вилучення норми із законопроекту в другому читанні, де йшлося про дворічний мораторій на підвищення мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму.

В.ЛИТВИН наголосив, що зрозумілим є те, що декому з урядовців та в парламенті хочеться «відрапортувати перед МВФ», що всі умови, які ставилися, виконані. За його словами, в проекті меморандуму між урядом України та МВФ однією з головних умов було замороження мінімальної заробітної плати, пенсій та соціальних виплат.