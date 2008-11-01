В Одесі відбулася акція «33 хвилини»

Сьогодні одесити різних поколінь - ті, то пам`ятає жахи штучного голоду, студентська і шкільна молодь – провели на Соборній площі акцію пам`яті жертв геноциду 1932-33 років, влаштованого сталінським режимом в Україні.

Як наголосив віце-мер Одеси Тетяна ФІДІРКО, «міська влада робить усе можливе для збереження пам`яті про жертви Голодомору 1932 -33 років. Мовчати про цю сумну сторінку історії ми не маємо права».

Акції пам’яті жертв комуністичного геноциду стосовно українського селянства, додала Т.ФІДІРКО, проходитимуть в Одесі щосуботи аж до 22 листопада. Цього дня намічено відкриття монумента для увічнення скорботної дати в нашій історії.

Перед учасниками акції також виступили очевидці страшних подій 1932-33 років.

Вшанували пам`ять жертв Голодомору єпископ УАПЦ владика БОГДАН, представники обласного об`єднання «Просвіта», партії “Реформи і порядок”, інших громадських організацій і політичних партій.