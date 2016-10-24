Влада самопроголошеної "ПМР" не виражає позиції щодо "ДНР"

Про це заявив "глава МЗС" Придністров’я Віталій Ігнатьєв в інтерв’ю виданню "Коммерсант", передає Європейська правда.

"Нам ніхто не ставив передумов, щоб ми посилали якісь додаткові сигнали, робили заяви. Придністров'я не артикулює якихось там позицій і так далі в контексті цього конфлікту. І це правда, це наша позиція" - сказав він.

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Відповідаючи на питання про можливість визнання самопроголошених "республік" на сході України Ігнатьєв зазначив, що тут пріоритетом є взаємодія з Україною. Разом з тим "глава МЗС" Придністров’я не став говорити і про визнання територіальної цілісності України.

"Придністров'я не робить жодних заяв щодо даної ситуації. Ми реалізуємо концепцію зовнішньої політики, і один із пріоритетних напрямів - це співпраця з Україною" - сказав Ігнатьєв.

"Придністровська Молдавська республіка" є невизнаною державою. Світове співтовариство визнає її територію частиною Молдови.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня у так званому "КДБ" Придністров’я заявили про затримання 6 громадян України, які нібито вели приховане спостереження.