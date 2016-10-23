У Придністров'ї затримали шістьох українців за "шпигунство"

Як повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на сайт так званого "КДБ ПМР", це сталося 19 жовтня на околиці села Ротар Кам’янського району.

«Оперативними співробітниками прикордонного загону було затримано 6 (шість) громадян України, які вели приховане спостереження в районі проведення навчань підрозділів КДБ ПМР», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед затриманих - співробітник Державної прикордонної служби України.

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Водночас прес-секретар Держприкордонслужби України Олег Слободян спростував інформацію щодо можливих шпигунських дій з боку затриманих:

«За нашою інформацією, ці люди не вели ніякого військового спостереження, навчань чи інших дій», - сказав Слободян "Громадському радіо".

«Громадянин Малюта ніякого відношення до військової служби, до служби у Державній службі не має. Він працював лише сезонно кочегаром в одному із відділів», - пояснив прес-секретар Держприкордонслужби.

«Вони були просто затримані десь поблизу лінії державного кордону і, відповідно, видані російським представниками на Придністровському сегменті Молдови, як, нібито, військові, особи, які вели спостереження», - додав Слободян.

За його словами, затримані продовжують залишатись у невизнаній «ПМР».